В Иркутской области без света оставались более 460 домов

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Мамско-Чуйском районе



В посёлке Иркутской области более 460 домов оставались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону.



10 января в 7:30 от оперативного дежурного ЕДДС Мамско-Чуйского района поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения в посёлке Мама. Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек, включая 651 ребёнка, а также 8 социально-значимых объектов.



В восстановительных работах были задействованы 6 человек и 2 единицы техники.



