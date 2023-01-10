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В Иркутской области без света оставались более 460 домов

В Иркутской области без света оставались более 460 домов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аварийное отключение электроснабжения произошло в Мамско-Чуйском районе

В посёлке Иркутской области более 460 домов оставались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону.

10 января в 7:30 от оперативного дежурного ЕДДС Мамско-Чуйского района поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения в посёлке Мама. Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек, включая 651 ребёнка, а также 8 социально-значимых объектов.

В восстановительных работах были задействованы 6 человек и 2 единицы техники.

Иркутская область отключение света

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