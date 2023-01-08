В Бурятии в ДТП пострадали двое взрослых и двое подростков

Днём 7 января в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария случилась на 344 километре федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Каменск.
Как сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, женщина-водитель за рулём «Тойоты Премио», двигаясь со стороны железнодорожного переезда, не уступила дорогу «Тойоте Королла», у которой было преимущественное право проезда перекрёстка.
Автомобили столкнулись. В результате ДТП травмы получили четыре человека – водитель «Премио» и её 17-летний пассажир, а также двое пассажиров «Короллы» - взрослый и 12-летний.
К счастью, госпитализация никому из них не понадобилась.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 7 января в Кяхтинском районе в столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё двое взрослых и подросток получили травмы.