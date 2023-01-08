Сейчас идут аварийно-восстановительные работы
В Улан-Удэ произошла коммунальная авария, оставившая без холодной воды 11 многоквартирных домов.
Жители домов на проспекте Строителей рассказали «Байкал-Dailу», что холодная вода пропала во второй половине дня 8 января, но горячая пока есть.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города уточнили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
- По сообщению МУП «Водоканал», в 14:00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ отключено холодное водоснабжение потребителям 11 многоквартирных домов: пр. Строителей 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 50, 52, 54; ул. Конечная, 3, - сообщили в ЕДДС.
Время отключения - до полуночи.
Подвоз воды организован. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33.
В Улан-Удэ 11 многоквартирных домов остались без холодной воды
Происшествия, Фото:
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