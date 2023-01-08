В Бурятии ликвидировали пожар на площади почти в 1000 «квадратов»







- 7 января в 15:45 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании кровли неэксплуатируемого здания по ул. Ленина в городе Гусиноозёрск. Через пару минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. В это время огнём была охвачена кровля здания, угрозы рядом стоящим зданиям не было. В результате пожара пострадавших нет, возгорание ликвидировано на площади 964 кв.м., - сообщили подробности в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



К тушению привлекались восемь пожарных и четыре единицы техники.



Предварительная причина пожара установлена - это неосторожное обращение с огнём неизвестных лиц.









