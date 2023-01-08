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В Бурятии ликвидировали пожар на площади почти в 1000 «квадратов»

В Бурятии ликвидировали пожар на площади почти в 1000 «квадратов»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Стали известны подробности крупного пожара в Гусиноозёрске

Как сообщал «Байкал-Dailу», 7 января произошёл крупный пожар в городе Гусиноозёрск, где загорелось двухэтажное здание бывшего комбината бытового обслуживания. Местные жители рассказывали, что в центре города стоял сильный запах гари.

 
- 7 января в 15:45 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании кровли неэксплуатируемого здания по ул. Ленина в городе Гусиноозёрск. Через пару минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. В это время огнём была охвачена кровля здания, угрозы рядом стоящим зданиям не было. В результате пожара пострадавших нет, возгорание ликвидировано на площади 964 кв.м., - сообщили подробности в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

К тушению привлекались восемь пожарных и четыре единицы техники.

Предварительная причина пожара установлена - это неосторожное обращение с огнём неизвестных лиц. 


пожар

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