Житель Бурятии лишился крупной суммы, поверив брокеру-мошеннику

С начала 2023 года жертвами интернет-мошенников стали уже девять жителей республики



За первые пять дней 2023 года интернет-преступники обманули девять жителей Бурятии. Причинённый им ущерб составил 780 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре республики.



- Преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты. Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми. Они сообщали, что: произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок, - уточнили в прокуратуре.



Наибольшая сумма похищенных средств составила 228 тысяч рублей.



Так, 5 января жителю Курумканского района на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся менеджером компенсационного фонда. Звонивший рассказал, что на брокерском счете мужчины находятся 96 тысяч долларов. Далее он пояснил, что для вывода денег необходимо подписать договор и перевести некоторую сумму на указанный им счёт. Выполняя требования звонившего, потерпевший перевёл мошеннику 228 тысяч.





