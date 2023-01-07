В Бурятии произошёл крупный пожар в двухэтажном здании



- Раньше там были ателье, обувной магазин, в последнее время агентство ритуальных услуг. Сейчас в здании ничего нет, оно аварийное, - рассказал «Байкал-Dailу» местный житель.













По словам горожан, в центре Гусиноозёрска стоит сильный запах дыма и гари. «Весь центр провонял», - рассказывают очевидцы.



Тушение пожара продолжается. На месте работают сотрудники двух пожарных частей. Подробности станут известны позже.

По словам горожан, в центре Гусиноозёрска стоит сильный запах дыма и гари. «Весь центр провонял», - рассказывают очевидцы.Тушение пожара продолжается. На месте работают сотрудники двух пожарных частей. Подробности станут известны позже.









7 января около 16 часов в городе Гусиноозёрск в Бурятии произошёл крупный пожар. Вспыхнуло двухэтажное неэксплуатируемое здание, где в советские годы располагался комбинат бытового обслуживания. Огромные клубы дыма поднимаются высоко, их видно издалека.