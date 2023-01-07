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В Улан-Удэ промёрз водопровод

В Улан-Удэ промёрз водопровод
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Холодной воды не было 37 часов

В Улан-Удэ из-за морозной температуры промёрз трубопровод холодного водоснабжения, запитывающий водоразборную колонку на улице Николая Нищенко. Инцидент произошёл ещё днём 5 января.

Без холодного водоснабжения остались жители многоквартирного двухэтажно дома по ул. Николая Нищенко,7.

Аварийно-восстановительные работы по отогреву участка трубопровода были завершены сегодня ночью, 7 января, после чего холодная вода вернулась в квартиры.

Общее время отключения составило 37 часов.

Оперативные службы города уточняют, что эта линия не принята МУП «Водоканал».

отключение воды

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