Холодной воды не было 37 часов
В Улан-Удэ из-за морозной температуры промёрз трубопровод холодного водоснабжения, запитывающий водоразборную колонку на улице Николая Нищенко. Инцидент произошёл ещё днём 5 января.
Без холодного водоснабжения остались жители многоквартирного двухэтажно дома по ул. Николая Нищенко,7.
Аварийно-восстановительные работы по отогреву участка трубопровода были завершены сегодня ночью, 7 января, после чего холодная вода вернулась в квартиры.
Общее время отключения составило 37 часов.
Оперативные службы города уточняют, что эта линия не принята МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ промёрз водопровод
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