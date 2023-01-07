В Улан-Удэ отключали свет в двух ДНТ

Это произошло в Советском и Октябрьском районах



Накануне, 6 февраля, в Улан-Удэ зафиксировано два аварийных отключения электроэнергии. По данным оперативных служб города, электричество пропадало в СНТ «Профсоюзник» и СНТ «Строитель».



В 08:15 или из-за неисправности воздушной линии электропередачи отключили электричество в части СНТ «Профсоюзник». Проблема была решена через четыре часа.



В СНТ «Строитель» отключение произошло в 15:14, причиной стал дефект на воздушной линии электропередачи. Электроэнергию восстановили в 16:50.



