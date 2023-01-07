Это произошло в Советском и Октябрьском районах
Накануне, 6 февраля, в Улан-Удэ зафиксировано два аварийных отключения электроэнергии. По данным оперативных служб города, электричество пропадало в СНТ «Профсоюзник» и СНТ «Строитель».
В 08:15 или из-за неисправности воздушной линии электропередачи отключили электричество в части СНТ «Профсоюзник». Проблема была решена через четыре часа.
В СНТ «Строитель» отключение произошло в 15:14, причиной стал дефект на воздушной линии электропередачи. Электроэнергию восстановили в 16:50.
В Улан-Удэ отключали свет в двух ДНТ
Происшествия, Фото:
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