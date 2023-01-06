В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Огонь тушили 22 человека



Утром 6 января загорелся жилой дом по улице Радужная в Улан-Удэ.



На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения горел гараж, мастерская и кровля дома, существовала угроза распространения пожара.



- В результате пожара был травмирован мужчина. Пострадавший передан врачам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности и эксплуатации печей.



Пожар ликвидирован на общей площади 168 квадратных метров. Всего к тушению было привлечено 22 человека личного состава и 6 единиц техники.



