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В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь тушили 22 человека

Утром 6 января загорелся жилой дом по улице Радужная в Улан-Удэ.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения горел гараж, мастерская и кровля дома, существовала угроза распространения пожара.

- В результате пожара был травмирован мужчина. Пострадавший передан врачам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности и эксплуатации печей.

Пожар ликвидирован на общей площади 168 квадратных метров. Всего к тушению было привлечено 22 человека личного состава и 6 единиц техники.

пожар пострадавшие

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