В Бурятии неисправимого юного преступника отправили в спецшколу









Несовершеннолетнего жителя Еравнинского района Бурятии решением суда поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для того, чтобы он вновь не совершил общественно-опасные деяния.Из представленных материалов дела следует, что подросток с 23 апреля 2021 года состоит на учёте в ПДН за мелкое хищение. После этого он неоднократно вместе с другими детьми воровал продукты из магазина.- По вышеуказанным фактам были вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи недостижением возраста привлечения к административной ответственности. Однако несовершеннолетний К. выводов для себя, и вновь совершил кражу тележки, также вымогал деньги у малолетнего П., - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.Но и в этот раз не стали возбуждать уголовное дело в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.- Правонарушение совершено несовершеннолетним из-за отсутствия контроля, должного внимания и ухода со стороны родителей. Воспитанием сына родители не занимались, отстранились от его воспитания, злоупотребляют спиртным, мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе, родители не контролировали его поведение, - пояснили в суде.Тогда юного нарушителя поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для проведения с ним комплекса профилактических мероприятий. Однако последний вновь неоднократно совершил общественно опасные деяния. Суд пришёл к выводу, что подросток нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует специального педагогического подхода.- С учётом установленных обстоятельств, суд пришёл к выводу о том, что помещение К. в указанное учреждение обеспечит защиту его жизни и здоровья, получение образования, предупреждение им повторных общественно опасных деяний, правонарушений и оказание необходимого медицинского обеспечения и психолого-медико-педагогической реабилитации, - сообщили в суде.