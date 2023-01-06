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В Бурятии неисправимого юного преступника отправили в спецшколу

В Бурятии неисправимого юного преступника отправили в спецшколу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Родители не занимались воспитанием несовершеннолетнего

Несовершеннолетнего жителя Еравнинского района Бурятии решением суда поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для того, чтобы он вновь не совершил общественно-опасные деяния.

Из представленных материалов дела следует, что подросток с 23 апреля 2021 года состоит на учёте в ПДН за мелкое хищение. После этого он неоднократно вместе с другими детьми воровал продукты из магазина.

- По вышеуказанным фактам были вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи недостижением возраста привлечения к административной ответственности. Однако несовершеннолетний К. выводов для себя, и вновь совершил кражу тележки, также вымогал деньги у малолетнего П., - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.

Но и в этот раз не стали возбуждать уголовное дело в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

- Правонарушение совершено несовершеннолетним из-за отсутствия контроля, должного внимания и ухода со стороны родителей. Воспитанием сына родители не занимались, отстранились от его воспитания, злоупотребляют спиртным, мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе, родители не контролировали его поведение, - пояснили в суде.

Тогда юного нарушителя поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для проведения с ним комплекса профилактических мероприятий. Однако последний вновь неоднократно совершил общественно опасные деяния. Суд пришёл к выводу, что подросток нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует специального педагогического подхода.

- С учётом установленных обстоятельств, суд пришёл к выводу о том, что помещение К. в указанное учреждение обеспечит защиту его жизни и здоровья, получение образования, предупреждение им повторных общественно опасных деяний, правонарушений и оказание необходимого медицинского обеспечения и психолого-медико-педагогической реабилитации, - сообщили в суде. 


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