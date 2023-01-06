Мужчина купил подделку в интернете
Житель Бурятии купил в интернете поддельное водительское удостоверение на своё имя. Но подделку выявили и было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».
- С учётом совокупности положенных в основу приговора доказательств, суд пришёл к выводу о виновности гр. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и ему назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
Приговор суда не обжалован, вступил в законную силу.
Жителя Бурятии наказали за поддельные водительские права
Происшествия, Фото:
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