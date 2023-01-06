Жителя Бурятии наказали за поддельные водительские права

Мужчина купил подделку в интернете



Житель Бурятии купил в интернете поддельное водительское удостоверение на своё имя. Но подделку выявили и было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».



- С учётом совокупности положенных в основу приговора доказательств, суд пришёл к выводу о виновности гр. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и ему назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.



Приговор суда не обжалован, вступил в законную силу.



