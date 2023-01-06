Забайкалец задушил и расчленил пожилую соседку

Мужчина был пьян во время расправы



Житель Краснокаменска арестован по обвинению в убийстве. По версии следствия, в конце декабря 2022 года он расправился 71-летней соседкой.



Преступление было совершено обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения. Придя в квартиру пожилой женщины, обвиняемый поссорился с женщиной и задушил её, закрыв дверь квартиры ключами.



Затем, заметая следы преступления, расчленил тело женщины и избавился от него.



В полицию заявил сын женщины, который, приехав домой к матери, обнаружил следы крови в её квартире.



При допросный мужчина признался в убийстве. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

