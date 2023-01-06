Мужчина был пьян во время расправы
Житель Краснокаменска арестован по обвинению в убийстве. По версии следствия, в конце декабря 2022 года он расправился 71-летней соседкой.
Преступление было совершено обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения. Придя в квартиру пожилой женщины, обвиняемый поссорился с женщиной и задушил её, закрыв дверь квартиры ключами.
Затем, заметая следы преступления, расчленил тело женщины и избавился от него.
В полицию заявил сын женщины, который, приехав домой к матери, обнаружил следы крови в её квартире.
При допросный мужчина признался в убийстве. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкалец задушил и расчленил пожилую соседку
Происшествия, Фото:
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