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Забайкалец задушил и расчленил пожилую соседку

Забайкалец задушил и расчленил пожилую соседку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина был пьян во время расправы

Житель Краснокаменска арестован по обвинению в убийстве. По версии следствия, в конце декабря 2022 года он расправился 71-летней соседкой.

Преступление было совершено обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения. Придя в квартиру пожилой женщины, обвиняемый поссорился с женщиной и задушил её, закрыв дверь квартиры ключами.

Затем, заметая следы преступления, расчленил тело женщины и избавился от него.

В полицию заявил сын женщины, который, приехав домой к матери, обнаружил следы крови в её квартире.

При допросный мужчина признался в убийстве. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край убийство расчленение

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