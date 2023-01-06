В Улан-Удэ из-за холодов промёрз трубопровод

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ведутся аварийно-восстановительные работы



В четверг, 5 января, в 16:55 промёрз трубопровод холодного водоснабжения, запитывающего водоразборную колонку по улице Николая Нищенко,19 в сторону ул. Николая Нищенко, 7.



Без холодного водоснабжения остались потребители многоквартирного малоэтажного жилого дома по ул. Николая Нищенко, 7, водоразборная колонка.



- Ведутся аварийно-восстановительные работы по отогреву участка трубопровода. Подвоз воды организован, - сообщается в оперативной сводке по городу.



Продолжить работы планируют сегодня, 6 января.



В столице Бурятии уже неделю держатся тридцатиградусные морозы. В ночные часы столбик термометра местами опускался до -38 градусов.

