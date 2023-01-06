В Бурятии водитель «МАЗа» получил серьёзный перелом в ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водитель съехал с дороги в кювет



Днём 5 января в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП. 60-летний водитель автомобиля «МАЗ», следуя по федеральной автодороге «Иркутск – Чита» в 12 км. от села Десятниково не справился с управлением и съехал в кювет.



- В результате ДТП водитель «МАЗа» с переломом поясничного отдела позвоночника госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Всего за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Инспекторами ДПС выявлено 300 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения.





