Водитель съехал с дороги в кювет
Днём 5 января в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП. 60-летний водитель автомобиля «МАЗ», следуя по федеральной автодороге «Иркутск – Чита» в 12 км. от села Десятниково не справился с управлением и съехал в кювет.
- В результате ДТП водитель «МАЗа» с переломом поясничного отдела позвоночника госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Инспекторами ДПС выявлено 300 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения.
В Бурятии водитель «МАЗа» получил серьёзный перелом в ДТП
Происшествия, Фото:
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