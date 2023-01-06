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Житель Бурятии застрелил соседа 1 января

Житель Бурятии застрелил соседа 1 января
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчины поссорились во совместного распития спиртного

1 вечером января в одном из домов в улусе Додо-Гол был застрелен 59-летний мужчина. Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 54-летний сосед покойного, с которым они вместе незадолго до происшествия распивали спиртные напитки, а затем поссорились. На допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Также он выдал орудие преступления – охотничье гладкоствольное ружье, которое незаконно хранил у себя дома. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, вечером 1 января в гости к обвиняемому пришёл сосед, с которым они стали распивать спиртное. Однако спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой хозяин выгнал собутыльника, а позже пришёл к нему домой с ружьём и через окно трижды прицельно выстрелил в соседа картечью. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчина вернулся домой, после чего сам позвонил в правоохранительные органы и рассказал о совершенном убийстве.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.


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