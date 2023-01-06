Несовершеннолетнего любителя «травки» отправили в спецшколу
16-летний житель Бурятии предложил своему совершеннолетнему другу собрать коноплю в Тарбагатайском районе. Доехав до одного села, на близлежащем поле они вдвоём собрали целый мешок конопли. Как установил эксперт, молодые люди собрали более 3,5 кг. наркотика в высушенном состоянии.
После этого они решили уехать в Улан-Удэ, для чего поехали на общественном транспорте, особо не скрывая мешок с только что собранной коноплёй. В результате на одной из остановок в селе Нижний Саянтуй маршрутный автобус остановил сотрудник полиции, который и обнаружил преступников.
В судебном заседании подсудимые свою вину полностью признали.
- В результате разбирательства суд учёл позицию органов профилактики, которые пояснили, что несовершеннолетний неоднократно был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков, и направил юношу для перевоспитания в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с освобождением от наказания. Его совершеннолетнему подельнику назначено наказание в виде лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии подросток с приятелем вёз на маршрутке мешок конопли
Происшествия, Фото:
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