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В Бурятии подросток с приятелем вёз на маршрутке мешок конопли

В Бурятии подросток с приятелем вёз на маршрутке мешок конопли
Происшествия,  Фото:из архива
Несовершеннолетнего любителя «травки» отправили в спецшколу

16-летний житель Бурятии предложил своему совершеннолетнему другу собрать коноплю в Тарбагатайском районе. Доехав до одного села, на близлежащем поле они вдвоём собрали целый мешок конопли. Как установил эксперт, молодые люди собрали более 3,5 кг. наркотика в высушенном состоянии.

После этого они решили уехать в Улан-Удэ, для чего поехали на общественном транспорте, особо не скрывая мешок с только что собранной коноплёй. В результате на одной из остановок в селе Нижний Саянтуй маршрутный автобус остановил сотрудник полиции, который и обнаружил преступников.

В судебном заседании подсудимые свою вину полностью признали.

- В результате разбирательства суд учёл позицию органов профилактики, которые пояснили, что несовершеннолетний неоднократно был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков, и направил юношу для перевоспитания в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с освобождением от наказания. Его совершеннолетнему подельнику назначено наказание в виде лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор наркотики

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