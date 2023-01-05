Стоимость цепочки составила 64 тысячи рублей
Советский районный суд Улан-Удэ признал мужчину виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).
Судом установлено, что мужчина подбежал к потерпевшему и сорвал с его шеи золотую цепь стоимостью 64 000 рублей. После с места преступления он сбежал, а похищенным распорядился по своему усмотрению.
На момент совершения преступления вор имел непогашенную судимость за совершение умышленного преступления против собственности, в связи с чем, суд признал наличие в его действиях рецидива преступлений.
- Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств – молодой возраст, болезненное состояние здоровья подсудимого и его родственников, за которыми он осуществляет уход, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления и частичное возмещение ущерба, суд пришёл к выводу о невозможности применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, - сообщили в пресс-службе суда.
Грабителю назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшего на сумму 60 000 рублей удовлетворен в полном объёме.
Приговор не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ в колонию отправили грабителя, сорвавшего с шеи цепь
Происшествия, Фото:
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