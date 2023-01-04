В Бурятии четыре человека попали в больницу после лобового ДТП

Пассажиры пострадали при столкновении двух иномарок
ДТП произошло в Селенгинском районе ещё днём 2 января. Аварию устроил 74-летний водитель автомобиля Chery Tiggo. Примерно в 15:00 мужчина врезался в машину Toyota Corolla на 107-ом километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта».
В результате пострадали трое пассажиров первого авто и один человек, сидевший в салоне «Тойоты». Их доставили в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести, сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7». У обеих машин – сильные механические повреждения.
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