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В Бурятии четыре человека попали в больницу после лобового ДТП

В Бурятии четыре человека попали в больницу после лобового ДТП
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Пассажиры пострадали при столкновении двух иномарок

ДТП произошло в Селенгинском районе ещё днём 2 января. Аварию устроил 74-летний водитель автомобиля Chery Tiggo. Примерно в 15:00 мужчина врезался в машину Toyota Corolla на 107-ом километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта».


В результате пострадали трое пассажиров первого авто и один человек, сидевший в салоне «Тойоты». Их доставили в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести, сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7». У обеих машин – сильные механические повреждения. 
ДТП пострадавшие Селенгинский район

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