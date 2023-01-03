После катания с горки в районе Бурятии пропали трое подростков

К их поискам привлекли спасателей

Этот инцидент произошёл в Селенгинском районе. После катания с горки в районе лыжной базы в Гусиноозёрске потерялись трое 12-летних подростков.

На их поиски отправилась бригада скорой помощи из трёх человек. Задействовать пришлось и трёх сотрудников поисково-спасательного отряда.



Детей вскоре нашли. Они находились в удовлетворительном состоянии. Подростков передали врачам для осмотра, сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7».

