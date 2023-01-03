В Бурятии неизвестные подожгли ночью жилой дом

Внутри в этот момент никого не было





Возгорание в иволгинском селе Оронгой произошло ночью 2 января. В 01:32 кто-то поджёг там частный дом.Когда на место прибыли пожарные, жилую постройку уже полностью охватило пламя. Внутри в этот момент никого не было. К тушению привлекли шесть человек и три единицы техники, сообщается в вайбер-группе «Иволга-инфо. 24/7». Площадь возгорания составила 56 квадратных метров.