В Бурятии неизвестные подожгли ночью жилой дом

Внутри в этот момент никого не было
Возгорание в иволгинском селе Оронгой произошло ночью 2 января. В 01:32 кто-то поджёг там частный дом.
Когда на место прибыли пожарные, жилую постройку уже полностью охватило пламя. Внутри в этот момент никого не было. К тушению привлекли шесть человек и три единицы техники, сообщается в вайбер-группе «Иволга-инфо. 24/7». Площадь возгорания составила 56 квадратных метров.
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