Смертельный пожар в районе Бурятии начался из-за перекала трубы

Он унёс жизнь 53-летней женщины









К их приезду пламя уже охватило изнутри жилой бревенчатый дом. При тушении начальник караула обнаружил возле входной двери 53-летнюю женщину, уже не подававшую признаков жизни.



Огонь повредил пол и личные вещи на площади в пять квадратных метров. Предварительная причина уже известна – перекал дымоходной трубы из-за несоответствия разделки, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.