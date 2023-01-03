Смертельный пожар в районе Бурятии начался из-за перекала трубы

Он унёс жизнь 53-летней женщины
Стали известны подробности возгорания, которое случилось
вечером 2 января на улице Октябрьская в селе Бичура. Местная жительница позвонила в экстренную службу 112 в 19:43, и туда сразу же отправились сотрудники ПЧ № 35 15-го Бичурского отряда государственной противопожарной службы Бурятии.
К их приезду пламя уже охватило изнутри жилой бревенчатый дом. При тушении начальник караула обнаружил возле входной двери 53-летнюю женщину, уже не подававшую признаков жизни.
Огонь повредил пол и личные вещи на площади в пять квадратных метров. Предварительная причина уже известна – перекал дымоходной трубы из-за несоответствия разделки, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Он унёс жизнь 53-летней женщины
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