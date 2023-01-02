Автомобиль похитили спустя час после наступления Нового года
У жителя города Братска в начале второго часа ночи 1 января угнали автомобиль. «ВАЗ-2107» стоял на парковочной площадке перед домом.
- На розыск угнанной техники незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. Спустя несколько часов «Жигули» были обнаружены в Вихоревке. В их салоне находилось двое молодых людей, один из которых - местный житель, второй житель Ангарска. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Отечественный авто помещён на охраняемую стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем».
В Иркутской области в новогоднюю ночь угнали «ВАЗ» с ёлкой на крыше
Происшествия, Фото:
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