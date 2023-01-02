Инцидент произошёл в первый день нового года
Днём 1 января в Муйском районе порывом ветра сорвало часть профлистов с кровли Иракиндинской общеобразовательной школы.
- На работу школы данное повреждение не повлияло. Районным управлением образования запланирован выезд рабочей группы для оценки ущерба, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В районной группе «Муя-инфо. 24/7» уточнили, что в тот день порывы ветра достигали 15 м/с.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии.
На севере Бурятии ветром сорвало профлисты с кровли школы
Происшествия, Фото:
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