На севере Бурятии ветром сорвало профлисты с кровли школы

Днём 1 января в Муйском районе порывом ветра сорвало часть профлистов с кровли Иракиндинской общеобразовательной школы.- На работу школы данное повреждение не повлияло. Районным управлением образования запланирован выезд рабочей группы для оценки ущерба, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.В районной группе «Муя-инфо. 24/7» уточнили, что в тот день порывы ветра достигали 15 м/с.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии.