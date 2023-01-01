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В районах Бурятии на пожарах погибло двое мужчин

В районах Бурятии на пожарах погибло двое мужчин
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по РБ
Дознаватели устанавливают причины возникновения пожаров

31 декабря пожарно-спасательные подразделения Бурятии реагировали на пожары 6 раз, из них 5 возгораний произошло в жилом секторе. Причинами двух пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, к двум возгораниям привела неосторожность при курении, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

Ранним утром 31 декабря пожар произошёл в многоквартирном доме по улице Гастелло в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из квартиры на третьем этаже, наблюдалось слабое задымление в подъезде. Звеном газодымозащитной службы 5-й пожарно-спасательной части из горящей квартиры были спасены двое мужчин, ещё 10 человек эвакуировал личный состав по лестничному маршу. Двое пострадавших госпитализированы в медучреждение с отравлением продуктами горения. В результате пожара огнём повреждён диван на площади 2 квадратных метра, закопчена квартира. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Утром 1 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме в населённом пункте Бар Мухоршибирского района. До прибытия подразделений пожарной охраны в доме местным населением был обнаружен погибший мужчина. Пожар в частном доме унес жизнь ещё одного мужчины в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района. Дознаватели главного управления МЧС России по РБ устанавливают причины пожаров.

Напомним, что 31 декабря в улусе Хонхино Курумканского района горел частный дом. В ходе тушения пожара внутри была обнаружена женщина без признаков жизни.
Бурятия пожар смерть

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