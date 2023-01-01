В улусе Бурятии на пожаре погибла женщина

Горел частный дом в Курумканском районе



В 20:59 31 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» от местных жителей поступило сообщение о возгорании частного дома в улусе Хонхино Курумканского района Бурятии.



К месту пожара выехал боевой расчёт пожарной части №32 18-го Курумканского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда МО СП «Барагхан». На месте прибытия пожарными обнаружено загорание внутри брусового дома.



В ходе тушения пожара начальником караула пожарной части возле печи обнаружено тело женщины. Погибшая женщина 1932 года рождения проживала с дочерью, на момент возникновения пожара дочь находилась у родственников.



В тушении пожара было задействовано семь пожарных и две автоцистерны. Пожар ликвидировали на площади 46 кв. м.



Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа ОВД. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

