Горел частный дом в Курумканском районе
В 20:59 31 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» от местных жителей поступило сообщение о возгорании частного дома в улусе Хонхино Курумканского района Бурятии.
К месту пожара выехал боевой расчёт пожарной части №32 18-го Курумканского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда МО СП «Барагхан». На месте прибытия пожарными обнаружено загорание внутри брусового дома.
В ходе тушения пожара начальником караула пожарной части возле печи обнаружено тело женщины. Погибшая женщина 1932 года рождения проживала с дочерью, на момент возникновения пожара дочь находилась у родственников.
В тушении пожара было задействовано семь пожарных и две автоцистерны. Пожар ликвидировали на площади 46 кв. м.
Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа ОВД. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
В улусе Бурятии на пожаре погибла женщина
Происшествия, Фото:
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