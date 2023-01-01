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В улусе Бурятии на пожаре погибла женщина

В улусе Бурятии на пожаре погибла женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горел частный дом в Курумканском районе

В 20:59 31 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» от местных жителей поступило сообщение о возгорании частного дома в улусе Хонхино Курумканского района Бурятии.

К месту пожара выехал боевой расчёт пожарной части №32 18-го Курумканского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда МО СП «Барагхан». На месте прибытия пожарными обнаружено загорание внутри брусового дома.

В ходе тушения пожара начальником караула пожарной части возле печи обнаружено тело женщины. Погибшая женщина 1932 года рождения проживала с дочерью, на момент возникновения пожара дочь находилась у родственников.

В тушении пожара было задействовано семь пожарных и две автоцистерны. Пожар ликвидировали на площади 46 кв. м.

Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа ОВД. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
Бурятия Курумканский район пожар смерть

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