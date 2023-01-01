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В Забайкалье в новогоднюю ночь потушили 15 пожаров

В Забайкалье в новогоднюю ночь потушили 15 пожаров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Забайкалью
7 из них произошли в жилом секторе

В новогоднюю ночь пожарные Забайкальского края 15 раз выезжали на сообщения о возгораниях. 7 пожаров произошло в жилом секторе, травм и гибели граждан не допущено.

Сообщение о первом пожаре в новом году поступило в 0:04. В селе Кыра по улице Аносова произошло возгорание сена. На пожар привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате огнём уничтожена 1 тонна сена. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

В 00:08 вновь поступило сообщение о том, что горит сено, в этот раз в селе Нижний Калгукан Калганского района. К месту вызова были направлены 10 человек личного состава и 3 единицы техники пожарно-спасательной части №20. Причиной возгорания стала неосторожность при обращении с пиротехникой. В результате пожара уничтожена 21 тонна сена.

В 00:10 читинские пожарные реагировали на возгорание надворных построек по улице Кайдаловская. К месту вызова были направлены 24 человека личного состава и 5 единиц техники. Для тушения была задействована автолестница. В результате пожара огонь повредил постройки на площади 300 квадратных метров. Возможную причину пожара, ущерб и виновное лицо установит сотрудник государственного пожарного надзора.

В 01:20 зафиксирован первый случай возгорания в жилье. На станции Ясная Оловяннинского района в квартире многоэтажного дома загорелись домашние вещи на площади два квадратных метра. К месту вызова были направлены 10 человек личного состава и 3 единицы техники «Забайкалпожспас».

Спустя 40 минут поступило сообщение о ещё одном возгорании в жилом доме, на этот раз в селе Хушенга Хилокского района. На место были направлены 7 пожарных и 2 единицы техники «Забайкалпожспас». В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие в квартире на площади четыре квадратных метра. Возможной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

В 02:33 пожарные Чернышевского района реагировали на пожар бани. В селе Утан по улице Набережная сотрудники пожарно-спасательной части №38 потушили загоревшуюся стену на площади 4 квадратных метра. Причиной пожара стал перекал печи.

Также неоднократно в праздничную ночь забайкальские пожарные тушили возгорания мусора. Причиной пожаров в большинстве случаев стала неосторожность при обращении с пиротехникой. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край МЧС пожар

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