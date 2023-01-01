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В Иркутске на пожаре спасли двадцать человек

В Иркутске на пожаре спасли двадцать человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Иркутской области
В Новый год в Иркутской области произошло семь пожаров

1 января в 00:20 на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городе Иркутск на улице Байкальской. По указанному адресу были направлены семь пожарных расчётов со специальной техникой для спасения людей с верхних этажей.

Пожар произошёл в пятиэтажном кирпичном доме коридорного типа. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 130 человек, в том числе 20 детей.

На момент прибытия первого подразделения шёл дым из подсобного помещения на первом этаже, из-за чего наблюдалось сильное задымление на верхних этажах, и оставшиеся жильцы не смогли эвакуироваться. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены 20 человек, в том числе 8 детей.

В течение семи минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждены домашние вещи в подсобном помещении на 1 этаже на площади 10 квадратных метров.

Всего в новогоднюю ночь в Иркутской области произошло семь пожаров, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Три пожара произошли в многоквартирных домах, по одному пожару – в садовом доме, в хозяйственных постройках, в строительном вагончике, в административном здании. Во время пожара в строительном вагончике в городе Братске погиб человек.

Сообщение о том, что на улице 50 лет Октября в микрорайоне Порожский горит строительный вагончик, поступило в пожарно-спасательную службу в 4:40. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта.

На момент прибытия первого подразделения из металлического вагончика шёл дым. Звеном газодымозащитной службы входная дверь была вскрыта. Пожар ликвидирован в течение 15 минут. В ходе тушения пожара внутри был обнаружен погибший мужчина 1996 года рождения.

Огнём повреждены мебель и личные вещи на площади 3 квадратных метра. На месте работают дознаватели МЧС России. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Иркутской области.
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