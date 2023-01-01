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Под Новый год в Улан-Удэ произошли аварийные отключения электроэнергии

Под Новый год в Улан-Удэ произошли аварийные отключения электроэнергии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В большей части случаев причиной стало превышение нагрузок потребителями

В канун Нового года, 31 декабря, во многих районах столицы Бурятии отключалась электроэнергия.

В Железнодорожном районе в 9:32 из-за неисправности на КЛ-10 кВ аварийно отключилась электроэнергия у потребителей частного сектора в микрорайонах Матросова, Площадка, Гавань. А также в 4 СЗО: СОШ №23, котельная СОШ №23 (ул. Сперанского, 54а), 2 водонасосных скважин МУП «Водоканал»: ул. Авиационная, ул. О. Кошевого. В 11:54 работы были завершены, электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа 22 мин.

В 12:30 из-за превышения нагрузки на ТП аварийно отключилась электроэнергия у потребителей ул. Листовая в ДНТ «Лесное». В 14:50 электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения: 2 часа 20 мин.

В 16:36 из-за превышения нагрузки на ТП аварийно отключилась электроэнергия у потребителей ул. Музейная в СНТ «Тимирязева». В 18:26 электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения: 1 час 50 мин.

В 18:30 из-за превышения нагрузки на ТП аварийно отключилась электроэнергия у потребителей части частного сектора микрорайона Загорск: ул. Путиловская, Седова, Комарова. В 19:28 электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения: 58 мин.

В Октябрьском районе в 12:22 из-за превышения нагрузки на ТП произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям многоквартирных жилых домов по ул. Геологическая, 17, 19, Бульвар Карла Маркса, 2, 4, 6; частично частного сектора: ул. Трубачеева, Красногвардейская, Заудинская, Бийская, Подкаменская. В 13:25 восстановлена электроэнергия потребителям части частного сектора ул. Заудинская, Трубачеева, Красногвардейская, Подкаменская. Время отключения: 1 час 3 мин. В 13:52 для проведения работ по устранению дефекта на ТП расширили зону отключения электроэнергии. Под отключение попали потребители части частного сектора ул. Трубачеева, Бийская, Загородная, пер. Карьерный. В 15:20 электроэнергия всем потребителям восстановлена по нормальной схеме. Время устранения: 2 часа 58 мин.

В 17:00 из-за перегорания высоковольтного предохранителя на ТП-16 (СНТ «Солнечный») ф.3 ПС «Эрхирик», аварийно отключилась электроэнергия потребителям части частного сектора микрорайона Тальцы: ул. Волочаевская, ул. Железнодорожная. В 18:44 работы завершены, электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 1 час 44 мин.

В 20:30 аварийно отключилась электроэнергия у части потребителей частного сектора СНТ «Строитель»: ул. Подорожная, проезды № 3, 7, 8, 15, ул. Яблоневая, проезд №6. В 21:55 для проведения работ по устранению дефекта на ТП расширили зону отключения электроэнергии. Под отключение попали потребители частного сектора ул. Аргунская, Зейская, Псковская, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик». В 22:07 восстановлена электроэнергия потребителям ул. Аргунская, Зейская, Псковская, СНТ «Пищевик». Время отключения: 12 мин. В 22:24 восстановлена электроэнергия потребителям СНТ «Строитель». Время отключения: 2 часа 14 мин.

В 20:50 из-за превышения нагрузки на ТП аварийно отключилась электроэнергия у потребителей 20 домов частного сектора микрорайона Таёжный: ул. Таёжный посёлок. В 23:05 электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения: 2 часа 15 мин, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-Удэ отключение света Новый год

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