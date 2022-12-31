Из-за происшествия был задержан пассажирский поезд
Сегодня, 31 декабря, в 2:58 по местному времени на станции Гидростроитель в Иркутской области произошёл сход трёх локомотивов в объединенной группе тепловозов. Вследствие этого также случился сход локомотива и одного вагона в грузовом составе на соседнем пути.
Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Вихоревка и Коршуниха. В связи со сходом был задержан пассажирский поезд №97 сообщением Тында – Кисловодск.
На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия.
Также накануне ночью на железнодорожном переезде станции Юрты в Иркутской области водитель легкового автомобиля «Москвич» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП водитель не пострадал. На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутской области произошёл сход с рельсов нескольких локомотивов
Происшествия, Фото:
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