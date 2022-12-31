У вызвавшей подозрение у сотрудников ДПС машины были перебиты номера
В ходе патрулирования улиц Иркутска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили кроссовер японского производства. Подлинность цифр, выбитых на основных деталях авто, вызвала у полицейских подозрение. Проведенная криминалистами экспертиза подтвердила факт изменения идентификационных номеров. В связи с этим органы дознания возбудили уголовное дело.
Узнать первоначальные значения, чтобы установить принадлежность иномарки не представилось возможным, поэтому к работе подключились специалисты национального центрального бюро Интерпола. В результате взаимодействия с коллегами из правоохранительных органов Японии и при содействии представителей завода-изготовителя, оперативники узнали как первоначальные значения перебитых номерных агрегатов, так и буквенно-цифровые символы скрытых деталей транспортного средства. Благодаря проведённой работе по сверке каждой из них, сотрудникам иркутского Интерпола удалось установить собственника автомашины. Выяснилось, что практический новый Lexus RX 300 был угнан в Москве более 10 лет назад.
На днях владелец прибыл в Иркутск, чтобы забрать свой автомобиль. Мужчина рассказал, что очень рад получить такой «новогодний подарок» и выразил слова признательности всем сотрудникам полиции, которые приняли участие в возврате похищенного имущества.
- Сыщики продолжают розыск по установлению лиц, причастных к угону, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске полицейские вернули москвичу угнанный более 10 лет назад «Лексус»
Происшествия, Фото:
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