В Иркутской области задержали соучастницу мошеннической схемы

У 75-летней пенсионерки мошенники украли 500 тысяч рублей



В Иркутской области полицейские задержали девушку-дроппера которая, как предполагается, забирала наличкой крупные суммы у жителей региона и переводила мошенникам через онлайн-банки. Так, последней, кого удалось обмануть молодой девушке, была жительница посёлка Большая речка.



Накануне в дежурную часть ОП-10 межмуниципального отдела МВД России «Иркутское» обратилась 75-летняя пенсионерка. Женщина рассказала о том, что её обманули мошенники – они украли 500 тысяч рублей.



Как выяснили оперативники, пострадавшей позвонил на стационарный телефон неизвестный мужчина. Он представился следователем и рассказал «легенду» о том, что её дочь якобы попала в ДТП. Она переходила дорогу в неположенном месте, где её сбила машина. А для того, чтобы избежать уголовной ответственности, нужна приличная сумма. При этом при разговоре на заднем фоне неизвестная крикнула: «Мама, помоги мне. Этот следователь хороший. Он нам поможет».



После того как женщина согласилась отдать деньги, к дому пенсионерки пришла незнакомка. Злоумышленники представили девушку как стажёра следственного комитета Катю. Как позже сыщики выяснили по камерам видеонаблюдения 23-летняя девушка была не одна, вместе с ней следил за всем процессом молодой человек. Всю сумму жительница Иркутского района передала «девушке-курьеру» и вернулась в дом.



На данный момент девушка задержана. Сотрудники полиции выясняют причастность иркутянки к другим похожим преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

