Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при установке отопительного котла
В Чите ликвидирован пожар в микрорайоне Камышинский Железнодорожного района. При пожаре травмы получили двое детей, они госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу. Предположительной причиной возгорания могло стать нарушение рабочими правил пожарной безопасности при установке отопительного котла.
Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 30 декабря в 3 часа 10 минут. На место были направлены расчёты пожарно-спасательной части №2 в составе 9 человек и 2 единиц техники.
До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались трое детей и женщина. После осмотра медиками двоих детей госпитализировали с лёгким отравлением угарным газом. На момент прибытия пожарных горела котельная и второй этаж жилого дома. В результате огнём поврежден дом на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
На пожаре в Чите дети отравились угарным газом
Происшествия, Фото:
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