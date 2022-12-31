На пожаре в Чите дети отравились угарным газом

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкалью

Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при установке отопительного котла



В Чите ликвидирован пожар в микрорайоне Камышинский Железнодорожного района. При пожаре травмы получили двое детей, они госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу. Предположительной причиной возгорания могло стать нарушение рабочими правил пожарной безопасности при установке отопительного котла.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 30 декабря в 3 часа 10 минут. На место были направлены расчёты пожарно-спасательной части №2 в составе 9 человек и 2 единиц техники.



До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались трое детей и женщина. После осмотра медиками двоих детей госпитализировали с лёгким отравлением угарным газом. На момент прибытия пожарных горела котельная и второй этаж жилого дома. В результате огнём поврежден дом на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

