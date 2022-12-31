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В Бурятии удалось предотвратить хищение денег фальшивым «следователем»

В Бурятии удалось предотвратить хищение денег фальшивым «следователем»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Злоумышленник угрожал гражданину неблагоприятными последствиями и требовал денег

Через официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте» в следственное управление СК РФ по Бурятии обратился гражданин, который задал вопросы о сотруднике и привёл его персональные данные. После сверки со службой кадров пользователю был дан ответ, что такого сотрудника в штате следственного управления нет.

В ходе дальнейшей переписки и выяснения обстоятельств было установлено, что неизвестное лицо под видом сотрудника Следственного комитета угрожает гражданину неблагоприятными последствиями и предъявляет требования финансового характера. Для усиления психологического воздействия злоумышленник прислал фотографию служебного удостоверения. Однако при изучении установлено, что данное удостоверение имело признаки подделки. В связи с этим пользователю были даны разъяснения о том, что, вероятно, он столкнулся с мошенниками, после чего даны рекомендации о дальнейших действиях. Сообщение гражданина было зарегистрировано в следственном управлении, после чего оно было направлено для разрешения в органы внутренних дел в соответствии с правилами о последственности.

- В связи с этим случаем, напоминаем, что в последнее время фиксируется значительное число фактов телефонного мошенничества. Злоумышленники, используя изображения поддельных служебных удостоверений, программы подмены телефонного номера, звонят гражданам, представляются сотрудниками Следственного комитета и пытаются получить персональные данные и сведения о банковских картах, либо прибегают к другим способам мошенничества в целях дальнейшего хищения денежных средств. При этом на телефоне гражданина, отвечающего на звонок, во время вызова из-за действия программы «подмены номера» могут быть видны телефоны следственного управления, которые указаны на официальном сайте и в других источниках, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

Как пояснили в управлении, сведения о банковских вкладах и счётах гражданина выясняются только в рамках процессуальной деятельности в установленном законом порядке путём направления соответствующих запросов в финансовые организации. Никто из сотрудников управления не обращается по телефону к гражданину, предлагая назвать номер банковской карты, любые коды для доступа к управлению счётом или для совершения банковских операций.
Бурятия следственный комитет мошенничество

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