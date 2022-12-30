В Забайкалье осудили водителей, сбивших продавщиц ягод

Одна женщина умерла, другая получила серьёзные травмы



Суд признал двух читинцев виновными по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью».



Суд установил, что 9 июля 2021 года на 136-м километре трассы Чита-Забайкальск 39-летний водитель Honda Partner, двигаясь со сверх установленной на данном участке дороги скоростью не менее 102,1 км/ч, стал обгонять попутную Toyota Camry, для чего выехал на встречную полосу. В это время 34-летний водитель Camry также начал пересекать сплошную полосу, чтобы припарковаться на левой обочине возле кафе.



В результате обоюдных противоправных действий водителей Honda Partner выехала на левую обочину, где совершила наезд на стоящие на обочине автомобили, один из которых отбросило на двух женщин – продавщиц ягод.



В результате ДТП одна из пострадавших скончалась, вторая получила тяжкий вред здоровью.



- Агинский районный суд признал водителей Honda Partner и Toyota Camry виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок 2 и 3 года, соответственно, а также лишил каждого из них права управления транспортными средствами на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Кроме того, суд взыскал с подсудимых компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей.



Приговор в законную силу не вступил.



