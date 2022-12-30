Сотрудник правоохранительных органов получил травмы
В Иркутске задержали 25-летнего молодого человека, который сбил транспортного полицейского и провёз его на капоте.
Всё произошло, когда сотрудники транспортной полиции получили информацию о причастности троих иркутян к незаконному обороту наркотиков. Оперативники остановили автомобиль с подозреваемыми в Свердловском районе Иркутска. Полицейским было известно, что один из пассажиров недавно забрал наркотики из закладки.
Однако мужчины попытались скрыться с места. Машина под управлением 25-летнего водителя набрала скорость и двинулась в сторону полицейских. В результате инцидента один из полицейских оказался на капоте.
Машина с полицейским на капоте далеко не проехала и вскоре врезалась во встречный автомобиль.
- Сотрудник полиции, находившийся на капоте, получил телесные повреждения. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». В СУ СКР по Иркутской области уточнили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В Иркутске подозреваемый сбил полицейского и провёз его на капоте
Происшествия, Фото:
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