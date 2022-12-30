В Иркутске подозреваемый сбил полицейского и провёз его на капоте

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Сотрудник правоохранительных органов получил травмы



В Иркутске задержали 25-летнего молодого человека, который сбил транспортного полицейского и провёз его на капоте.



Всё произошло, когда сотрудники транспортной полиции получили информацию о причастности троих иркутян к незаконному обороту наркотиков. Оперативники остановили автомобиль с подозреваемыми в Свердловском районе Иркутска. Полицейским было известно, что один из пассажиров недавно забрал наркотики из закладки.



Однако мужчины попытались скрыться с места. Машина под управлением 25-летнего водителя набрала скорость и двинулась в сторону полицейских. В результате инцидента один из полицейских оказался на капоте.



Машина с полицейским на капоте далеко не проехала и вскоре врезалась во встречный автомобиль.



- Сотрудник полиции, находившийся на капоте, получил телесные повреждения. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». В СУ СКР по Иркутской области уточнили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



