30 декабря

29 декабря

Популярное

В Иркутске подозреваемый сбил полицейского и провёз его на капоте

В Иркутске подозреваемый сбил полицейского и провёз его на капоте
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Сотрудник правоохранительных органов получил травмы

В Иркутске задержали 25-летнего молодого человека, который сбил транспортного полицейского и провёз его на капоте.

Всё произошло, когда сотрудники транспортной полиции получили информацию о причастности троих иркутян к незаконному обороту наркотиков. Оперативники остановили автомобиль с подозреваемыми в Свердловском районе Иркутска. Полицейским было известно, что один из пассажиров недавно забрал наркотики из закладки.

Однако мужчины попытались скрыться с места. Машина под управлением 25-летнего водителя набрала скорость и двинулась в сторону полицейских. В результате инцидента один из полицейских оказался на капоте.

Машина с полицейским на капоте далеко не проехала и вскоре врезалась во встречный автомобиль.

- Сотрудник полиции, находившийся на капоте, получил телесные повреждения. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». В СУ СКР по Иркутской области уточнили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

насилие в отношении представителя власти

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске подозреваемый сбил полицейского и провёз его на капоте
В Иркутске подозреваемый сбил полицейского и провёз его на капоте
Происшествия, 30.12.2022
Сотрудник правоохранительных органов получил травмы
В Бурятии в сгоревшей иномарке нашли труп
В Бурятии в сгоревшей иномарке нашли труп
Происшествия, 30.12.2022
Обстоятельства происшествия устанавливаются
Жительница Бурятии отдала псевдоброкеру 5 миллионов рублей
Жительница Бурятии отдала псевдоброкеру 5 миллионов рублей
Происшествия, 29.12.2022
Она потратила все семейные сбережения и набрала кредитов
Житель Бурятии посреди ночи обокрал дом, где спали хозяева
Житель Бурятии посреди ночи обокрал дом, где спали хозяева
Происшествия, 29.12.2022
Супруги на ночь забыли запереть входную дверь
Молодой забайкалец стащил одежду на глазах у сотрудников магазина
Молодой забайкалец стащил одежду на глазах у сотрудников магазина
Происшествия, 29.12.2022
Работники торгового зала не смогли его остановить
В Улан-Удэ по вине пьяного водителя столкнулись четыре машины
В Улан-Удэ по вине пьяного водителя столкнулись четыре машины
Происшествия, 29.12.2022
Машины врезались друг в друга «паровозиком»
Под Иркутском на пожаре погибли трое детей
Происшествия, 29.12.2022
Трагедия произошла в посёлке Маркова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^