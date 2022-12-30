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Под Иркутском в ДТП погиб водитель

Под Иркутском в ДТП погиб водитель
Происшествия,  Фото:t.me/gibdd_138
Аварию устроил пьяный автомобилист

29 декабря около полуночи 66-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер», двигаясь в районе 8 км Качугского тракта в сторону села Хомутово, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Хонда Цивик», после чего совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Эксперт».



- В результате дорожного-транспортного происшествия 37-летний водитель «Хонды» от полученных травм скончался на месте. Проведённая процедура медицинского освидетельствования показала, что мужчина, управлявший кроссовером, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.



Иркутская область ДТП.смерть

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