Под Иркутском в ДТП погиб водитель













29 декабря около полуночи 66-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер», двигаясь в районе 8 км Качугского тракта в сторону села Хомутово, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Хонда Цивик», после чего совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Эксперт».- В результате дорожного-транспортного происшествия 37-летний водитель «Хонды» от полученных травм скончался на месте. Проведённая процедура медицинского освидетельствования показала, что мужчина, управлявший кроссовером, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.