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В Иркутске осудили мужчину, который до смерти забил собутыльника

В Иркутске осудили мужчину, который до смерти забил собутыльника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевший скончался от обильной кровопотери

В Иркутске вынесли приговор 29-летнему местному жителю, забившего до смерти своего знакомого во время пьяной потасовки. Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности».

Всё произошло 26 августа 2020 года в доме на улице Бийская. Мужчина, будучи в состоянии опьянения, на почве конфликта сильно избил собутыльника. Потерпевший скончался на месте в результате обильной кровопотери.

Подозреваемого задержали в тот же день.

- Суд на основе единогласного вердикта присяжных назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
убийство

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