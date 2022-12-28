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В Бурятии браконьеры взяли на таран автомобиль госинспекторов

В Бурятии браконьеры взяли на таран автомобиль госинспекторов
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Браконьеры охотились с ружьями и ослепляющими лучами

Оперативная группа Бурприроднадзора задержали троих браконьеров на территории охотничьих угодий в Заиграевском районе Бурятии. Мужчины занимались незаконной охотой с применением светового устройства.

В момент задержания нарушители не хотели сдаваться. Они пошли на таран и врезались в служебный автомобиль сотрудников надзорного органа. Но вскоре были задержаны.

У браконьеров были изъяты оружие и автомобиль «УАЗ Патриот».

- Применение так называемых «лучей», которые ослепляет животных, правилами охоты запрещено. Хорошо, что удалось предотвратить незаконную охоту на диких животных, - рассказали сотрудники Бурприроднадзора.


Сейчас в МВД по Бурятии проводится расследование по признакам статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкции статьи предусматривают штраф до миллиона рублей или лишение свободы до 5 лет.

Специалисты отмечают, что рейды по соблюдению федерального охотнадзора ведутся постоянно и будут усилены в праздничные дни.

браконьерство Бурприроднадзор

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