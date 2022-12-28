В Чите на пожаре спасли 11 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Сильный дым заблокировал выход жильцам



Вечером 27 декабря произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Звёздная в Чите.



Приехавшие пожарные обнаружили горящие домашние вещи в одной из квартир на пятом этаже.



- В левом крыле помещения было плотное задымление, в связи с чем жильцы не могли самостоятельно покинуть помещение. Звено газодымозащитной службы с помощью специальных масок вывели на свежий воздух восемь человек с пятого этажа и ещё четверых с четвёртого. С нижних этажей жители эвакуировались самостоятельно. Медицинская помощь спасённым не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Меньше получаса потребовалось пожарным на тушение открытого возгорания. В результате происшествия огнём повреждены домашние вещи в квартире. Предварительной причиной возгорания названа перегрузка в электросети.



Всего на месте работали 21 пожарный и восемь единиц техники. Пострадавших нет.





