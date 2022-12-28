Сильный дым заблокировал выход жильцам
Вечером 27 декабря произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Звёздная в Чите.
Приехавшие пожарные обнаружили горящие домашние вещи в одной из квартир на пятом этаже.
- В левом крыле помещения было плотное задымление, в связи с чем жильцы не могли самостоятельно покинуть помещение. Звено газодымозащитной службы с помощью специальных масок вывели на свежий воздух восемь человек с пятого этажа и ещё четверых с четвёртого. С нижних этажей жители эвакуировались самостоятельно. Медицинская помощь спасённым не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Меньше получаса потребовалось пожарным на тушение открытого возгорания. В результате происшествия огнём повреждены домашние вещи в квартире. Предварительной причиной возгорания названа перегрузка в электросети.
Всего на месте работали 21 пожарный и восемь единиц техники. Пострадавших нет.
В Чите на пожаре спасли 11 человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожилые люди, сами украсившие её к Новому году, остались без праздника
Сильный дым заблокировал выход жильцам
Женщина еле отпугнула их громкими криками
Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного
На месте работали сотрудники экстренных служб
Украденное оружие он сдал в ломбард
Мужчина промышлял «делами», находясь в заключении в Саратовской области
Мужчины получили ожоги
На месте работают сотрудники спецслужб
На помощь ей пришли сотрудники ГИБДД
Мужчина при виде полицейских пытался выбросить наркотики из салона
Пожар тушили несколько часов
Пожар случился в неэксплуатируемом здании
Надзорный орган нашёл нарушения при проведении нацпарком торгов
Происшествия, 27.12.2022
На его счету числится семь домовых краж