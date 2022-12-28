28 декабря

27 декабря

Популярное

В Чите на пожаре спасли 11 человек

В Чите на пожаре спасли 11 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Сильный дым заблокировал выход жильцам

Вечером 27 декабря произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Звёздная в Чите.

Приехавшие пожарные обнаружили горящие домашние вещи в одной из квартир на пятом этаже.

- В левом крыле помещения было плотное задымление, в связи с чем жильцы не могли самостоятельно покинуть помещение. Звено газодымозащитной службы с помощью специальных масок вывели на свежий воздух восемь человек с пятого этажа и ещё четверых с четвёртого. С нижних этажей жители эвакуировались самостоятельно. Медицинская помощь спасённым не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Меньше получаса потребовалось пожарным на тушение открытого возгорания. В результате происшествия огнём повреждены домашние вещи в квартире. Предварительной причиной возгорания названа перегрузка в электросети.

Всего на месте работали 21 пожарный и восемь единиц техники. Пострадавших нет.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У одиноких пенсионеров в Бурятии украли новогоднюю ёлку
У одиноких пенсионеров в Бурятии украли новогоднюю ёлку
Происшествия, 28.12.2022
Пожилые люди, сами украсившие её к Новому году, остались без праздника
В Чите на пожаре спасли 11 человек
В Чите на пожаре спасли 11 человек
Происшествия, 28.12.2022
Сильный дым заблокировал выход жильцам
В Улан-Удэ стая собак едва не загрызла мать с ребёнком
В Улан-Удэ стая собак едва не загрызла мать с ребёнком
Происшествия, 28.12.2022
Женщина еле отпугнула их громкими криками
В Забайкалье мужчину зарезали на глазах у его восьмилетнего сына
В Забайкалье мужчину зарезали на глазах у его восьмилетнего сына
Происшествия, 28.12.2022
Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного
В Улан-Удэ взрывотехники не нашли ничего опасного в «Форуме»
В Улан-Удэ взрывотехники не нашли ничего опасного в «Форуме»
Происшествия, 28.12.2022
На месте работали сотрудники экстренных служб
Улан-удэнец украл пистолет
Улан-удэнец украл пистолет
Происшествия, 28.12.2022
Украденное оружие он сдал в ломбард
В Иркутске заключённого будут судить за хищение денег у детсадов и школ
В Иркутске заключённого будут судить за хищение денег у детсадов и школ
Происшествия, 28.12.2022
Мужчина промышлял «делами», находясь в заключении в Саратовской области
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»
Происшествия, 28.12.2022
На месте работают сотрудники спецслужб
В Улан-Удэ женщина чуть не родила в пробке
В Улан-Удэ женщина чуть не родила в пробке
Происшествия, 28.12.2022
На помощь ей пришли сотрудники ГИБДД
В Забайкалье пассажир авто попался с пятью мешками конопли
В Забайкалье пассажир авто попался с пятью мешками конопли
Происшествия, 28.12.2022
Мужчина при виде полицейских пытался выбросить наркотики из салона
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
Происшествия, 28.12.2022
Пожар случился в неэксплуатируемом здании
В Бурятии директора Тункинского нацпарка оштрафовали почти на 50 тысяч
В Бурятии директора Тункинского нацпарка оштрафовали почти на 50 тысяч
Происшествия, 28.12.2022
Надзорный орган нашёл нарушения при проведении нацпарком торгов
В Иркутской области будут судить серийного вора
В Иркутской области будут судить серийного вора
Происшествия, 27.12.2022
На его счету числится семь домовых краж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^