В Забайкалье мужчину зарезали на глазах у его восьмилетнего сына

Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного



В Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края предстанет перед судом 67-летний житель села Заречное, который зарезал собутыльника на глазах у восьмилетнего сына жертвы.



Преступление произошло 15 марта в селе Заречное во время распития спиртных напитков. По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры с 61-летним мужчиной пырнул его ножом. Раненый скончался на месте.



- Преступление совершено обвиняемым в присутствии восьмилетнего сына потерпевшего, что послужило причиной квалификации действий злоумышленника как убийство, совершённое с особой жестокостью, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи организовали необходимую психологическую помощь маленькому мальчику.



По закону, 67-летнему пенсионеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

