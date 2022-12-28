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В Забайкалье мужчину зарезали на глазах у его восьмилетнего сына

В Забайкалье мужчину зарезали на глазах у его восьмилетнего сына
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного

В Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края предстанет перед судом 67-летний житель села Заречное, который зарезал собутыльника на глазах у восьмилетнего сына жертвы.

Преступление произошло 15 марта в селе Заречное во время распития спиртных напитков. По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры с 61-летним мужчиной пырнул его ножом. Раненый скончался на месте.

- Преступление совершено обвиняемым в присутствии восьмилетнего сына потерпевшего, что послужило причиной квалификации действий злоумышленника как убийство, совершённое с особой жестокостью, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи организовали необходимую психологическую помощь маленькому мальчику.

По закону, 67-летнему пенсионеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
убийство

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