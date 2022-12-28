На месте работали сотрудники экстренных служб
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром, 28 декабря, поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Форум» в Улан-Удэ.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они оцепили прилегающую территорию, а также эвакуировали людей.
Позже стали известны результаты проверки.
- Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
Однако пока «Форум» ещё не вернулся к обычной работе.
В Улан-Удэ взрывотехники не нашли ничего опасного в «Форуме»
Происшествия, Фото:
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