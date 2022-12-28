В Улан-Удэ стая собак едва не загрызла мать с ребёнком

Женщина еле отпугнула их громкими криками
- Восемь штук насчитала, с ними большой белый кобель, – пишет одна из них в вайбер-чате по отлову собак в Советском районе. – Срочно примите меры. Сейчас каникулы, дети начнут гулять на улице. Тут взрослым-то страшно!
Диспетчер компании-подрядчика – ООО «ЦАСС» – призвала отправлять все жалобы ей лично. Это вызвало недовольство у людей.
- А для чего тогда создали эту группу? Или надо вызывать СМИ и прокуратуру, делать обращение к мэру нашего города, как в Забайкальском крае, чтобы несли ответственность и добросовестно исполняли свои обязанности, а не так, что приехали, поймали одну собачку для галочки и закрыли вопрос. Население 2-го участка неоднократно обращались с этим вопросом. Почему не принимаете кардинальные меры? – говорится в сообщении.
Ещё одна жительница Улан-Удэ накануне рассказала, что её вместе с ребёнком атаковала свора собак. Произошло всё в микрорайоне Батарейка.
- В Горсаду на Батарейке нас с сыном атаковали и чуть не загрызла стая собак. Начала орать – еле убежали. Примите, пожалуйста, меры, – обратилась женщина к отловщикам.
Заявку от неё приняли. Как сообщал «Байкал-Daily», на днях пёс набросился на девушку в Северобайкальске. Его удалось отловить.