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В Улан-Удэ стая собак едва не загрызла мать с ребёнком

В Улан-Удэ стая собак едва не загрызла мать с ребёнком
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина еле отпугнула их громкими криками

В Советском районе Улан-Удэ участились жалобы на беспризорных собак. Горожане вот уже несколько дней сообщают об агрессивных животных, которые бросаются на людей прямо на улицах. Много таких обращений поступает от жителей второго участка станции Дивизионная.

- Восемь штук насчитала, с ними большой белый кобель, – пишет одна из них в вайбер-чате по отлову собак в Советском районе. – Срочно примите меры. Сейчас каникулы, дети начнут гулять на улице. Тут взрослым-то страшно!

Диспетчер компании-подрядчика – ООО «ЦАСС» – призвала отправлять все жалобы ей лично. Это вызвало недовольство у людей. 

- А для чего тогда создали эту группу? Или надо вызывать СМИ и прокуратуру, делать обращение к мэру нашего города, как в Забайкальском крае, чтобы несли ответственность и добросовестно исполняли свои обязанности, а не так, что приехали, поймали одну собачку для галочки и закрыли вопрос. Население 2-го участка неоднократно обращались с этим вопросом. Почему не принимаете кардинальные меры? – говорится в сообщении.

Ещё одна жительница Улан-Удэ накануне рассказала, что её вместе с ребёнком атаковала свора собак. Произошло всё в микрорайоне Батарейка.

- В Горсаду на Батарейке нас с сыном атаковали и чуть не загрызла стая собак. Начала орать – еле убежали. Примите, пожалуйста, меры, – обратилась женщина к отловщикам.

Заявку от неё приняли. Как сообщал «Байкал-Daily», на днях пёс набросился на девушку в Северобайкальске. Его удалось отловить.


собаки

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