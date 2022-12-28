Украденное оружие он сдал в ломбард
25 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 25-летнего молодого человека о том, что из съёмной квартиры пропал его пневматический пистолет.
Сам он со своей девушкой уехал по делам в район, где находился два дня, и обнаружил кражу, когда вернулся. В арендованном жилье в отсутствие пары оставалась ещё одна, третья квартирантка. Ущерб оценён в шесть тысяч рублей.
Полицейские раскрыли кражу. По подозрению был задержан подозреваемый – 26-летний ухажёр той самой третьей квартирантки.
- Задержанный признался, что нашёл в тумбочке и похитил пневматический пистолет в очередной свой визит, пока девушка была на кухне. Пневматическое оружие он в этот же день сдал в ломбард, выручив две тысячи рублей. Ранее к уголовной ответственности злоумышленник не привлекался. Работает на стройке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл пистолет
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