В Иркутске заключённого будут судить за хищение денег у детсадов и школ

Мужчина промышлял «делами», находясь в заключении в Саратовской области



В Иркутске предстанет перед судом аферист, находящийся в колонии в Саратовской области. Его обвиняют в крупном телефонном мошенничестве в отношении школ и детсадов различных регионов страны. Причинённый ущерб составил около полмиллиона рублей.



Мужчина, находясь в стенах исправительной колонии, обзванивал детские сады и школы различных регионов России, представляясь сотрудником надзорного ведомства.



- Он сообщал о намерении посетить образовательную организацию с проверкой. С целью ею успешного прохождения фигурант убеждал руководителей учреждений в необходимости проведения торжественных фуршетов и закупки подарков членам комиссии. Деньги на эти цели он просил перевести на указанный им счёт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Деятельность афериста пресекли полицейские Иркутской области совместно с сотрудниками ФСИН. Мужчину этапировали в Иркутск.



Установлено, что за всё время мошенник обзвонил детсады и школы более чем 10 регионов и совершил больше 20 аналогичных преступлений.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что обвиняемый совершил более 20 аналогичных мошеннических действий в отношении заведующих детсадов или директоров школ из более чем 10 регионов страны. Потерпевшие переводили на вымышленный фуршет от 10 до 60 тысяч рублей. В общей сложности гражданам причинён ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

