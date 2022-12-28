28 декабря

27 декабря

Популярное

В Иркутске заключённого будут судить за хищение денег у детсадов и школ

В Иркутске заключённого будут судить за хищение денег у детсадов и школ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина промышлял «делами», находясь в заключении в Саратовской области

В Иркутске предстанет перед судом аферист, находящийся в колонии в Саратовской области. Его обвиняют в крупном телефонном мошенничестве в отношении школ и детсадов различных регионов страны. Причинённый ущерб составил около полмиллиона рублей.

Мужчина, находясь в стенах исправительной колонии, обзванивал детские сады и школы различных регионов России, представляясь сотрудником надзорного ведомства.

- Он сообщал о намерении посетить образовательную организацию с проверкой. С целью ею успешного прохождения фигурант убеждал руководителей учреждений в необходимости проведения торжественных фуршетов и закупки подарков членам комиссии. Деньги на эти цели он просил перевести на указанный им счёт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Деятельность афериста пресекли полицейские Иркутской области совместно с сотрудниками ФСИН. Мужчину этапировали в Иркутск.

Установлено, что за всё время мошенник обзвонил детсады и школы более чем 10 регионов и совершил больше 20 аналогичных преступлений.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что обвиняемый совершил более 20 аналогичных мошеннических действий в отношении заведующих детсадов или директоров школ из более чем 10 регионов страны. Потерпевшие переводили на вымышленный фуршет от 10 до 60 тысяч рублей. В общей сложности гражданам причинён ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
осужденные мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске заключённого будут судить за хищение денег у детсадов и школ
В Иркутске заключённого будут судить за хищение денег у детсадов и школ
Происшествия, 28.12.2022
Мужчина промышлял «делами», находясь в заключении в Саратовской области
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»
Происшествия, 28.12.2022
На месте работают сотрудники спецслужб
В Забайкалье пассажир авто попался с пятью мешками конопли
В Забайкалье пассажир авто попался с пятью мешками конопли
Происшествия, 28.12.2022
Мужчина при виде полицейских пытался выбросить наркотики из салона
В Улан-Удэ женщина чуть не родила в пробке
В Улан-Удэ женщина чуть не родила в пробке
Происшествия, 28.12.2022
На помощь ей пришли сотрудники ГИБДД
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
Происшествия, 28.12.2022
Пожар случился в неэксплуатируемом здании
В Бурятии директора Тункинского нацпарка оштрафовали почти на 50 тысяч
В Бурятии директора Тункинского нацпарка оштрафовали почти на 50 тысяч
Происшествия, 28.12.2022
Надзорный орган нашёл нарушения при проведении нацпарком торгов
В Иркутской области будут судить серийного вора
В Иркутской области будут судить серийного вора
Происшествия, 27.12.2022
На его счету числится семь домовых краж
В Иркутской области сварщика осудили условно за гибель мужчины
В Иркутской области сварщика осудили условно за гибель мужчины
Происшествия, 27.12.2022
Топливный бак разорвался во время сварочных работ
Туристы в нацпарке Бурятии рискуют попасть под лавины
Туристы в нацпарке Бурятии рискуют попасть под лавины
Происшествия, 27.12.2022
Их призывают регистрироваться в МЧС перед походом в горы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^