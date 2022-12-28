Мужчины получили ожоги
Вечером 27 декабря в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар, на котором пострадали три человека.
Возгорание произошло в частном жилом доме.
- На момент прибытия пожарных было задымление в веранде брусового двухквартирного дома. Со слов арендаторов, в коридоре произошло короткое замыкание электросчётчика. После обнаружения возгорания трое мужчин попытались самостоятельно сбить огонь с помощью одеял, в результате чего получили ожоги 1-2 степени от открытого огня и оплавленного пластика, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь повредил потолочные перекрытия веранды и дома в квартире №1 на общей площади 4 кв. м.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросчетчика.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря в селе Тунка в Тункинском районе на пожаре в частном доме погибли три человека – супружеская пара и сосед. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
27 декабря во время тушения неэксплуатируемого здания в Улан-Удэ нашли тело человека.
В Бурятии три человека пострадали, пытаясь сбить огонь одеялами
Происшествия, Фото:
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