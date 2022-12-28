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В Бурятии три человека пострадали, пытаясь сбить огонь одеялами

В Бурятии три человека пострадали, пытаясь сбить огонь одеялами
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Мужчины получили ожоги

Вечером 27 декабря в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар, на котором пострадали три человека.

Возгорание произошло в частном жилом доме.

- На момент прибытия пожарных было задымление в веранде брусового двухквартирного дома. Со слов арендаторов, в коридоре произошло короткое замыкание электросчётчика. После обнаружения возгорания трое мужчин попытались самостоятельно сбить огонь с помощью одеял, в результате чего получили ожоги 1-2 степени от открытого огня и оплавленного пластика, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь повредил потолочные перекрытия веранды и дома в квартире №1 на общей площади 4 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросчетчика.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря в селе Тунка в Тункинском районе на пожаре в частном доме погибли три человека – супружеская пара и сосед. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

27 декабря во время тушения неэксплуатируемого здания в Улан-Удэ нашли тело человека.

пожар

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