Мужчина при виде полицейских пытался выбросить наркотики из салона
В Красночикойском районе Забайкальского края на дороге у въезда в районный центр инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Однако пассажир при виде полицейских попытался выбросить из салона полимерные мешки.
В ходе осмотра полицейские изъяли пять мешков с характерным запахом конопли общим весом 50 килограммов. Экспертиза показала, что в этой массе содержится 23 килограмма марихуаны.
- 34-летний пассажир – житель Хилокского района попросил знакомого свозить его в Красночикойский район по личным делам. Возвращаясь обратно, водитель остановился отдохнуть и уснул. В это время подозреваемый собрал в поле дикорастущую коноплю, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, приобретение и перевозка наркотических средств в крупном размере». Сейчас дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
В Забайкалье пассажир авто попался с пятью мешками конопли
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