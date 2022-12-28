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В Бурятии директора Тункинского нацпарка оштрафовали почти на 50 тысяч

В Бурятии директора Тункинского нацпарка оштрафовали почти на 50 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Надзорный орган нашёл нарушения при проведении нацпарком торгов

В Бурятии природоохранная прокуратура провела проверку деятельности национального парка «Тункинский» по реализации нацпроекта «Экология». По её результатам надзорный орган обнаружил нарушение законодательства при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе по оказанию услуг ликвидации несанкционированных свалок на территории нацпарка.

Выяснилось, что комиссия заказчика отдали победу подрядчику, заявка которого в принципе подлежала отклонению от торгов.

- Кроме того, установлено, что ежегодный отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составлен и размещён учреждением с нарушением требований законодательства, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Руководству нацпарка внесли прокурорское представление. По итогам его рассмотрения, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Директор Тункинского национального парка оштрафован почти на 50 тысяч рублей.

- Директор ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» привлечён к административной ответственности с назначением штрафов в размере 45 тысяч рублей за признание заявки на участие в аукционе надлежащей, в случае, если участнику должно быть отказано в допуске к участию в закупке (ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ), за размещение информации в единой информационной системе с нарушением требований законодательства (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ), - уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре. 
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