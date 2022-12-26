Ущерб составил более полумиллиона рублей
В середине декабря около дома по улице Депутатская в Иркутске подожгли автомобиль «Тойота Королла» 2010 года выпуска. Поджигатель тогда сбежал с места происшествия.
В результате пожара оказался повреждён салон авто и моторный отсек. Ущерб составил 600 тысяч рублей. Пострадавших не было.
Недавно полицейские установили личность поджигателя и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Как оказалось, он совершил поджог из личной неприязни к владельцу машины. Свою вину в содеянном он полностью признал.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянин из мести сжёг чужую машину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб составил более 80 тысяч рублей
Ущерб составил более полумиллиона рублей
После нападения мужчина спокойно лёг спать
Мошенник искал своих жертв в соцсетях
Молодой человек сорвался с высоты четвёртого этажа
Также мужчину будут принудительно лечить
Причиной пожара стал перекал дымоходной трубы
ДТП произошло на федеральной трассе
ДТП произошло на «Стеколке»
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за рубку
Специалистам пришлось промыть 1500 метров канализации
Они получили отравление угарным газом
По некоторой информации, он скончался после катания на горных лыжах
Владелица держала машину в гараже своего знакомого
Мальчик получил травмы от сработавшей подушки безопасности