Иркутянин из мести сжёг чужую машину

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ущерб составил более полумиллиона рублей



В середине декабря около дома по улице Депутатская в Иркутске подожгли автомобиль «Тойота Королла» 2010 года выпуска. Поджигатель тогда сбежал с места происшествия.



В результате пожара оказался повреждён салон авто и моторный отсек. Ущерб составил 600 тысяч рублей. Пострадавших не было.



Недавно полицейские установили личность поджигателя и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Как оказалось, он совершил поджог из личной неприязни к владельцу машины. Свою вину в содеянном он полностью признал.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

