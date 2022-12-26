В Бурятии посадили афериста, продававшего несуществующие вещи

Мошенник искал своих жертв в соцсетях



Мошенник из Северо-Байкальского района Бурятии оказался на скамье подсудимых. Он признан виновным по двум эпизодам по ч 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и по восьми эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба».



Аферист неоднократно публиковал в социальных сетях объявления о продаже различных товаров, оказании услуг, но при этом ничего продавать или делать не собирался. Он заключал устный договор с потерпевшими, получал от них деньги, но свои обязательства не исполнял.



Вину в совершённых преступлениях мужчина полностью признал. Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, без исследования письменных материалов дела, и без допроса участников процесса.



- Суд, учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшим, наличия у К. заболевания и состояние его здоровья, иные характеризующие его личность данные, назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с К. в их пользу 37 150 рублей, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.



Приговор вступил в законную силу и обращён к исполнению.

