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В Иркутске бизнесмена будут судить за гибель сорвавшегося с крыши рабочего

В Иркутске бизнесмена будут судить за гибель сорвавшегося с крыши рабочего
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек сорвался с высоты четвёртого этажа

В Иркутске 30-летний предприниматель, владелец строительной фирмы, предстанет перед судом и ответит за гибель рабочего. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, в марте индивидуальный предприниматель в рамках договора подряда должен был провести на кровельные работы на доме на улице Чудотворская в Иркутске. К работе на высоте там допустили 19-летнего молодого человека, не прошедшего подготовку, инструктаж и не имеющего стажировки по охране труда, а также допуска к работам на высоте.

Помимо этого, рабочего не обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- В ходе очищения крыши от деревянных балок, и, не привязавшись страховочным тросом с привязью, работник потерял равновесие и упал с высоты четвёртого этажа на асфальтовое покрытие. В результате полученных несовместимых с жизнью травм, молодой человек скончался, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
нарушение правил безопасности смерть

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