В Иркутске бизнесмена будут судить за гибель сорвавшегося с крыши рабочего

Молодой человек сорвался с высоты четвёртого этажа



В Иркутске 30-летний предприниматель, владелец строительной фирмы, предстанет перед судом и ответит за гибель рабочего. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



По версии следствия, в марте индивидуальный предприниматель в рамках договора подряда должен был провести на кровельные работы на доме на улице Чудотворская в Иркутске. К работе на высоте там допустили 19-летнего молодого человека, не прошедшего подготовку, инструктаж и не имеющего стажировки по охране труда, а также допуска к работам на высоте.



Помимо этого, рабочего не обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты.



- В ходе очищения крыши от деревянных балок, и, не привязавшись страховочным тросом с привязью, работник потерял равновесие и упал с высоты четвёртого этажа на асфальтовое покрытие. В результате полученных несовместимых с жизнью травм, молодой человек скончался, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

